Так среди россиян старше 45 лет допускают идею эмиграции уже не более 10%", — отмечает холдинг. Кроме того, респондентам задавали вопрос: где бы они хотели, чтобы жили их дети. Абсолютное большинство (83%) опрошенных выбрало Россию.

с чего всё началось

Отмечается, что лишь 12% опрошенных допустили возможность переезда. При этом 62% потенциальных эмигрантов заявили, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, отдав предпочтение Германии, Италии и Испании. Ещё 13% из тех, кто допускает возможность эмиграции, хотели бы переехать в США и Канаду.

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