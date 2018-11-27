Кроме того, респондентам задавали вопрос: где бы они хотели, чтобы жили их дети. Абсолютное большинство (83%) опрошенных выбрало Россию. Для сравнения, в 2000 году лишь половина россиян (51%) дала аналогичный ответ, а в 2015 году — уже 61%.

с чего всё началось

RT на русском вчера в 19:44

Отмечается, что лишь 12% опрошенных допустили возможность переезда. При этом 62% потенциальных эмигрантов заявили, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, отдав предпочтение Германии, Италии и Испании. Ещё 13% из тех, кто допускает возможность эмиграции, хотели бы переехать в США и Канаду.

Опрос: большинство россиян высказались против переезда в другую страну

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