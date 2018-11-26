Экономика
Опрос: Больше половины россиян считают необходимым сократить расходы
Опрос: Больше половины россиян считают необходимым сократить расходыLife.ru07:17
Две трети россиян полагают, что им необходимо сократить свои повседневные расходы, а чуть меньше половины считает, что свободные деньги лучше всего положить в банк. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе проведённого опроса.
Life.ru07:17
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с чего всё началось
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины (67%) россиян считают текущий период неблагоприятным для получения кредитов.Коммерсантъ03:23
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Финансы
Доллар и евро выросли по отношению к рублю
Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 13:05
Экономика
«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже
«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
Обновлено в 14:05
Экономика
Арбитраж взыскал с России $1,3 млрд за изъятие активов в Крыму
Арбитраж взыскал с России $1,3 млрд за изъятие активов в Крыму Международный коммерческий арбитраж в Париже удовлетворил требования украинского Ощадбанка к России, взыскав $1,3 млрд за утрату банком крымских активов в связи «с оккупацией Крыма».
Обновлено в 14:54
Экономика
Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»
О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 14:23
Экономика
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей
Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.
Обновлено в 13:15
Экономика
Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров
Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.
Обновлено в 10:40
Экономика
Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:23
Энергетика
В России цены производителей на бензин в октябре выросли на 5%
Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём.
Обновлено в 12:00
Экономика
Старый металл больше не согреет
Уже около полутора лет, добавляет он, действует запрет старых труб в водопроводах, гидросооружениях, подземных сооружениях под зданиями, но на рынке все равно велика доля контрафакта.
Обновлено в 14:56
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию НПФ «ВНИИЭФ-Гарант»
Банк России решил аннулировать лицензию НПФ "ВНИИЭФ-Гарант" на деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, сообщает ЦБ.
Обновлено в 14:16
Экономика
Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая
Бизнесмен Глеб Франк стал единственным владельцем Русской рыбопромышленной компании, выкупив долю бизнеса у бывшего гендиректора компании Андрея Тетеркина.
Обновлено в 13:15
Экономика
Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка
Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка.
Обновлено в 11:09
Экономика
Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»
АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 07:45
Недвижимость
Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки
Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Обновлено в 09:34
Экономика
Татарстан намерен развивать внешнеэкономические связи с Уэльсом
Первый министр Уэльса поддержал предложение Минниханова о создании рабочей группы.
Обновлено в 14:20