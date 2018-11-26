с чего всё началось

Две трети россиян полагают, что им необходимо сократить свои повседневные расходы, а чуть меньше половины считает, что свободные деньги лучше всего положить в банк. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе проведённого опроса.

Финансы Финансы Доллар и евро выросли по отношению к рублю Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.

Экономика Экономика «Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже «Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.

Экономика Экономика Арбитраж взыскал с России $1,3 млрд за изъятие активов в Крыму Арбитраж взыскал с России $1,3 млрд за изъятие активов в Крыму Международный коммерческий арбитраж в Париже удовлетворил требования украинского Ощадбанка к России, взыскав $1,3 млрд за утрату банком крымских активов в связи «с оккупацией Крыма».

Экономика Экономика Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле» О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Экономика Экономика ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.

Экономика Экономика Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.

Экономика Экономика Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.

Энергетика Энергетика В России цены производителей на бензин в октябре выросли на 5% Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём.

Экономика Экономика Старый металл больше не согреет Уже около полутора лет, добавляет он, действует запрет старых труб в водопроводах, гидросооружениях, подземных сооружениях под зданиями, но на рынке все равно велика доля контрафакта.

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензию НПФ «ВНИИЭФ-Гарант» Банк России решил аннулировать лицензию НПФ "ВНИИЭФ-Гарант" на деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, сообщает ЦБ.

Экономика Экономика Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая Бизнесмен Глеб Франк стал единственным владельцем Русской рыбопромышленной компании, выкупив долю бизнеса у бывшего гендиректора компании Андрея Тетеркина.

Экономика Экономика Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка.

Экономика Экономика Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел» АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".

Недвижимость Недвижимость Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).