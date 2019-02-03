Опрос выяснил отношение японцев к политике Абэ по курильскому вопросуРИА Новости 02:23

с чего всё началось

Согласно проведенному агентством Киодо опросу, 88,2% респондентов ответили отрицательно на вопрос, считают ли они, что территориальный вопрос с Россией будет разрешен при Синдзо Абэ. Лишь 7,3% ответили положительно. Общий уровень поддержки правительства повысился на 2,2% до 45,6%.

Опрос выяснил отношение японцев к политике Абэ по курильскому вопросу

Происшествия Число жертв аварии с автобусом в Калужской области выросло до четырех Число погибших в ДТП с автобусом с детьми под Калугой возросло до четырех, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталья Горохова.

Общество В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.

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Происшествия СК: пьяный петербуржец напал на врача «скорой» "Местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу врача скорой помощи, прибывшего для оказания медицинской помощи его жене", — рассказали в региональном СК.

Политика На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб Кандидат в президенты Украины Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб.

Экономика Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.

Общество Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.

Происшествия Не менее шести человек погибли в Индии при сходе поезда с рельсов Как минимум шесть человек стали жертвами схода поезда с рельсов в индийском штате Бихар, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

Политика Зеленский намерен сесть за стол переговоров с Путиным Президент Украины сядет за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, в случае, если украинские выборы 31 марта выиграет шоумен Владимир Зеленский.

Политика В Киеве прошла церемония интронизации главы новой церкви 15 декабря в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания.

Общество В Москве автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах Столичных автомобилистов просят быть внимательнее за рулем в связи с гололедицей на дорогах в воскресенье, сообщает Московский транспорт в Twitter.

Авто Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.

Происшествия Автомобиль наехал на пешеходов в Шанхае Легковой автомобиль в воскресенье наехал на пешеходов в Шанхае.

Происшествия Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.

Происшествия Полицейский получил ножевое ранение на северо-западе Москвы В ночь на 3 февраля 44-летний сотрудник полиции, будучи не при исполнении, получил ножевое ранение в ходе бытового конфликта на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГУ РФ по столице.

Кино Главную премию Гильдии режиссеров США вручили Куарону Гильдия режиссеров США вручила главную премию мексиканскому режиссеру Альфонсо Куарону за фильм «Рома».

Происшествия Начались подводные поиски пропавшего самолета с Салой Комитет по расследованию летных происшествий (AAIB) в воскресенье начал подводные поиски пропавшего самолета, на борту которого находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Общество Семья Сэлинджера готовит к публикации неизданные произведения писателя Семья американского писателя Джерома Д. Сэлинджера готовит к публикации ранее не издававшиеся произведения, которые он в течение полувека писал в стол.

Общество Акции протеста против так называемой «мусорной реформы» проходят сегодня по всей России Холод не остановил и активистов в Омске – здесь было около сотни манифестантов. В Тюмени сегодня проходит сразу два митинга.

Политика ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине» Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.