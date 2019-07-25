Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).

с чего всё началось

Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно полученным результатам, трем четвертям жителей страны нужны дополнительные средства до получения зарплаты.

Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты

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