Экономика
Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплатыГазета.Ru вчера в 23:38
Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно полученным результатам, трем четвертям жителей страны нужны дополнительные средства до получения зарплаты.
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Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).РИА Новостивчера в 21:21
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