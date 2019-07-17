Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги ЕвропыRT на русском 15:20

Во втором раунде отбора в групповой этап турнира соперником команды из Баку станет тульский «Арсенал». Первый матч пройдёт 25 июля в России, ответный поединок — 1 августа в Азербайджане.
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Тренер «Нефтчи»: «Нас ждет тяжелая игра с тульским «Арсеналом»

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:00, Вашингтон
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