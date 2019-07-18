Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги ЕвропыRT на русском вчера в 15:20
Во втором раунде отбора в групповой этап турнира соперником команды из Баку станет тульский «Арсенал». Первый матч пройдёт 25 июля в России, ответный поединок — 1 августа в Азербайджане.
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Соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы станет бакинский «Нефтчи»
Тульские новостивчера в 15:40
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:03, Вашингтон
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесен в конгресс США
В США группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей законопроект, который предусматривает введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 00:58
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Для защиты Калининграда сформировали новый вертолетный полк
Обновлено вчера в 18:21
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Обновлено вчера в 08:46
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
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Политика
Трамп не исключил санкций против Турции за С-400
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Обновлено вчера в 14:31
Общество
Беглов рассказал Путину о новых мерах соцподдержки петербуржцев
Временно исполняющий губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для жителей города.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Самолет Utair совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
«Рейс UT-414 авиакомпании Utair совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам», — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.
Обновлено вчера в 22:12
Гаджеты
Huawei Nova 5i Pro с Kirin 810 показал возможности в бенчмарке
Ресурс Slashleaks опубликовал результаты тестирования в популярном бенчмарке Geekbench нового смартфона, который будет выпущен на рынок под названием Huawei Nova 5i Pro.
Обновлено в 00:35
Футбол
Неймар назвал лучшего игрока чемпионата Франции
Нападающий "ПСЖ" Неймар назвал лучшего футболиста, против которого играл во Франции. Бразилец с 2017 года выступает за парижский клуб.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
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Общество
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Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено 17 июля в 10:27
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Иранские военные захватили в Персидском заливе нефтяной танкер
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» и комплекс «Утес» провели учебные стрельбы
Обновлено вчера в 22:21
Энергетика
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году
"МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость", - отметил он.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
«Локомотив» предложил 12 миллионов евро за игрока сборной Перу
Как утверждает Libero, российский клуб предложил 12 миллионов евро за 25-летнего перуанца.
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Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
На мать тяжелобольного ребенка не заведут дело за покупку лекарства
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Жертвами поджога на студии аниме в Японии стали 12 человек
Жертвами поджога на студии по производству аниме в Японии стали 12 человек.
Обновлено вчера в 04:49
Общество
Супруги, прожившие вместе 71 год, умерли в один день
Обновлено вчера в 04:13