Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги ЕвропыRT на русском 15:20
Во втором раунде отбора в групповой этап турнира соперником команды из Баку станет тульский «Арсенал». Первый матч пройдёт 25 июля в России, ответный поединок — 1 августа в Азербайджане.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 23:28, Вашингтон
Экономика
В России повысят налог на пальмовое масло
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Дмитрий Медведев согласовали внесение законопроекта о лишении пальмового масла льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Суд потребовал удалить тест про коррупцию на сайте «Сноба»
Кировский районный суд Томска потребовал у Роскомнадзора ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников, который размещен на сайте «Сноба».
Обновлено в 14:36
Авто
Ожидается появление гиперкара с прижимной силой 4 тонны
Планируется, что новый FZero будет весить всего 605 кг, а на скорости 300 км/час его прижимное усилие будет достигать 4 тонн.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево
При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено в 21:19
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Наука
Медики назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США обнаружили еще одну причину возникновения инфарктов и инсультов.
Обновлено в 20:31
Политика
Украина приобретет у Польши списанные ракетные катера, сообщают СМИ
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров советского проекта 1241РЭ.
Обновлено в 22:31
Гаджеты
Финальная версия EMUI 9.1 стала доступна для смартфонов Huawei Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design
Прошивка распространяется по воздуху и доступна для следующих версий смартфонов: ALP-AL00 и ALP-TL00 (Mate 10), BLA-AL00 (Mate 10 Porsche Design), BLA-AL00 и BLA-TL00 (Mate 10 Pro).
Обновлено в 23:21
Армия и оружие
Экс-сотрудник разведки США стал помощником генсека НАТО
Бывший глава центра по борьбе с терроризмом Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Дэвид Кэттлер станет помощником генерального секретаря НАТО Йенса Столтеньерга по вопросам разведки и безопасности, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 18:05
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Экономика
Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке
На сайте Кремля сообщается, что Путин распорядился представить предложения о целесообразности однократного предоставления за счет бюджета субсидий гражданам на выплату первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено в 20:39
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено в 14:34
Авто
Lexus показал концепт Lexus GX для бездорожья
Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.
Обновлено в 06:18
Общество
Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день
Обновлено в 03:22
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
Обновлено в 22:01
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено в 11:15
Происшествия
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено в 16:36
Политика
В Британии приняли блокирующую брексит без сделки поправку
Палата общин парламента Великобритании приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, которая блокирует осуществление брексита без сделки Британии с ЕС.
Обновлено в 09:39
Авто
FAW планирует привезти в Россию две новинки
Китайская компания FAW планирует расширить в 2020 году российскую линейку до трех моделей, а в 2021-м появится ещё одна новинка.
Обновлено в 08:17
Политика
В США потребовали новые ледоколы для конкуренции с Россией в Арктике
Для конкуренции с Россией в Арктике США необходимы шесть новых ледоколов, заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель.
Обновлено в 22:57
Происшествия
В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Восемь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в тихоокеанском штате Найярит в Мексике, сообщает местное издание Sol de Nayarit.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено в 21:38
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено в 22:30
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Политика
В Магнитогорске ждут Владимира Путина
Обновлено 16 июля в 07:27
Общество
Данные россиян смогут использовать без их ведома
В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.
Обновлено в 19:07
Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено в 11:13