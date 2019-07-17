Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги ЕвропыRT на русском 15:20

Во втором раунде отбора в групповой этап турнира соперником команды из Баку станет тульский «Арсенал». Первый матч пройдёт 25 июля в России, ответный поединок — 1 августа в Азербайджане.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Тренер «Нефтчи»: «Нас ждет тяжелая игра с тульским «Арсеналом»

Sport24.ru16:06

«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» и вышел на «Арсенал»

Советский спорт14:58

В Туле должны «ценить, что губернатор любит футбол»

REGNUMвчера в 00:54

«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы

Матч ТВ14:47

«Нефтчи» стал соперником «Арсенала» в 2-м отборочном раунде Лиги Европы

Спорт-Экспресс14:46

Соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы станет бакинский «Нефтчи»

Тульские новости15:40

Определился соперник «Арсенала» по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы

Чемпионат14:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:56, Вашингтон
Политика

США ввели новые санкции против связанных с Ираном лиц

Минфин США внес в санкционные списки против Ирана пять человек и семь компаний.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет

В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Обновлено в 09:07
Путешествия

На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора

Обновлено в 15:08
Политика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Армия и оружие

Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией

Замглавы береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что подразделению срочно необходимы шесть новых ледоколов для возможности конкурировать с Россией в Арктике, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Экс-сотрудница BBC разоблачила методы британского агентства по созданию фейков о Сирии

Портал USA Really выложил расследование, проведенное бывшей сотрудницей британского информационного агентства BBC Анной Бирс, об искажениях фактов, которые намеренно вносятся журналистами компании в материалы по ситуации в Сирии.
Обновлено в 13:46
Политика

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

Обновлено в 15:30
Происшествия

Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено в 16:36
Космос

Астрономы рассказали о потенциально опасном для Земли астероиде

Обновлено вчера в 18:27
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Обновлено в 17:53
Культура

Экстренно госпитализирована Инна Чурикова

Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.
Обновлено в 15:58
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером

Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Россия может начать поставки в Турцию истребителей Су-35

Обновлено в 06:30
Политика

Путин снова посетит затопленные районы в Иркутской области

Обновлено в 17:13
Наука

Впервые получено фото квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.
Обновлено 15 июля в 03:40
Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Космос

Ракету с «Союзом МС-13» установили на стартовый стол на Байконуре

В четверг, 18 июля, ракета-носитель "Союз-ФГ" самарского производства установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.
Обновлено в 04:53
Кино

Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом

В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено в 17:03
Здоровье

В Минздраве Подмосковья рассказали о программах поддержки специалистов

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала, как в регион привлекаются новые специалисты в области медицины и какие меры предпринимаются для их поддержки.
Обновлено в 15:46
Наука

Ученые обнаружили источник заражения, который превращает насекомых в зомби

В природе есть такое явление, как зомби-насекомые. Они становятся такими в результате заражения спорами грибов-паразитов.
Обновлено в 02:43
Космос

Британские и американские дети больше хотят стать ютуберами, чем астронавтами

Как выяснилось, профессия астронавта у детей всё ещё в почёте, но она далеко не настолько популярна, как профессия ютубера/влогера.
Обновлено в 05:04
Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

Обновлено в 15:01
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное