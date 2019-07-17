Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги ЕвропыRT на русском 15:20
Во втором раунде отбора в групповой этап турнира соперником команды из Баку станет тульский «Арсенал». Первый матч пройдёт 25 июля в России, ответный поединок — 1 августа в Азербайджане.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:56, Вашингтон
Политика
США ввели новые санкции против связанных с Ираном лиц
Минфин США внес в санкционные списки против Ирана пять человек и семь компаний.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Политика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
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Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией
Замглавы береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что подразделению срочно необходимы шесть новых ледоколов для возможности конкурировать с Россией в Арктике, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
Экс-сотрудница BBC разоблачила методы британского агентства по созданию фейков о Сирии
Портал USA Really выложил расследование, проведенное бывшей сотрудницей британского информационного агентства BBC Анной Бирс, об искажениях фактов, которые намеренно вносятся журналистами компании в материалы по ситуации в Сирии.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено в 16:36
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Астрономы рассказали о потенциально опасном для Земли астероиде
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено в 17:53
Культура
Экстренно госпитализирована Инна Чурикова
Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.
Обновлено в 15:58
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером
Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Политика
Путин снова посетит затопленные районы в Иркутской области
Обновлено в 17:13
Наука
Впервые получено фото квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.
Обновлено 15 июля в 03:40
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
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Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Космос
Ракету с «Союзом МС-13» установили на стартовый стол на Байконуре
В четверг, 18 июля, ракета-носитель "Союз-ФГ" самарского производства установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.
Обновлено в 04:53
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено в 17:03
Здоровье
В Минздраве Подмосковья рассказали о программах поддержки специалистов
Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала, как в регион привлекаются новые специалисты в области медицины и какие меры предпринимаются для их поддержки.
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Наука
Ученые обнаружили источник заражения, который превращает насекомых в зомби
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Космос
Британские и американские дети больше хотят стать ютуберами, чем астронавтами
Как выяснилось, профессия астронавта у детей всё ещё в почёте, но она далеко не настолько популярна, как профессия ютубера/влогера.
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Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Обновлено в 15:01