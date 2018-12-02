Футбол

Сборная России сыграет с Бельгией в отборочном этапе ЧЕ-2020
РИА Новости
07:03

Последними участниками группы I стали команды Казахстана и Сан-Марино. Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.
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