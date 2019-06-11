Футбол
Определился лучший игрок «Уфы» в мае-июнеЧемпионат 03:41
Нападающий Вячеслав Кротов был признан лучшим игроком «Уфы» в мае-июне. Победителя определяли болельщики клуба в специальном голосовании. 26-летний форвард набрал 29,5% голосов.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Ургант открестился от ребенка возлюбленной
62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Политика
МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы
В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00
Политика
Климкин пригрозил заставить Россию начать переговоры по Крыму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев заставит Россию сесть за стол переговоров по проблеме принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:10
Общество
Более 80 музеев примут участие в Московской музейной неделе
Более 80 музеев участвуют в третьей Московской музейной неделе, проходящей с 10 по 16 июня.
Обновлено в 02:34
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Депутат Мосгордумы рекомендовал родителям не покупать детям успокоительные без назначения врача
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, врач-психиатр Алексей Мишин рекомендовал москвичам не покупать своим детям успокоительные без назначения врача и посоветовал школьникам обращаться к дыхательным упражнениям в период стресса, вызванным сдачей экзаменов.
Обновлено в 05:37
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест журналиста Ивана Голунова
Домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обжалован представителями защиты.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Общество
Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
В последнее время выявились новые схемы мошенничества, когда документы на госрегистрацию прав подаются дистанционно и при этом используется электронная подпись собственника, которой незаконно завладели мошенники.
Обновлено в 07:00
Политика
Песков рассказал о вопросах про Голунова на прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал, что среди вопросов, поступающих на прямую линию с президентом, есть вопросы про дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 05:48
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА
Игроков баскетбольного клуба "Химки" обокрали во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:46
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено 09 июня в 04:10
Армия и оружие
Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в китайских программах
Как отмечает издание, Министерство энергетики США запретило своим исследователям принимать участие в китайских программам по набору талантов после того, как было обнаружено, что персонал был завербован для участия в иностранных военных программах.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Роспотребнадзор забраковал два воронежских пляжа
По микробиологическим показателям установлено несоответствие воды на двух пляжах: в месте отдыха у СК «Локомотив» на улице Панфилова и в реке Усмань в «Боровом» по адресу: ул. Пляжная, 1В.
Обновлено в 01:13
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа в Москве
Памятник расположится напротив здания МИДа, где Примаков работал несколько лет, уточнил агентству помощник президента РФ, председатель оргкомитета Примаковских чтений Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Общество
Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике
В 2019 году школьники Санкт-Петербурга поразили своими результатами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 04:45
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20