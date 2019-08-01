Футбол
Нева СпортОпределилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы. Российский клуб по итогам жеребьевки попал в группу С, где встретится с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором». Первый матч «Краснодар» проведет с «Базелем» на выезде, он состоится 19 сентября.
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Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт 07:57
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Здоровье
При небольшой гипертонии лекарства скорее вредят, чем помогают
Британские специалисты в журнале British Medical Journal поясняют: пациентам с небольшой гипертензией лекарства назначаются для профилактики инфаркта.
MedikForum.ru 14:57
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Игры
Глава игровой платформы «ВКонтакте» уходит из компании
Глава игровой платформы «ВКонтакте» Максим Бабичев на своей странице в социальной сети сообщил, что уходит из компании, хотя и продолжит заниматься разработкой игр.
Игромания.ру 15:01
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Шоу-бизнес
«Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным
Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.
Дни.ру 14:28
Наука
Что такое глубокая стимуляция мозга?
Большинству пациентов, которые подвергаются глубокой стимуляции головного мозга, по-прежнему требуются лекарства для устранения симптомов после процедуры.
Pravda.Ru 08:10
Космос
В Иране опровергли сообщения о неудачном запуске спутника
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске спутника.
РИА Новости 02:57
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Политика
Джонсон рассказал о детских мечтах стать рок-звездой
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с гражданами страны от 9 до 14 лет рассказал, что в детстве мечтал быть рок-звездой или владельцем сети супермаркетов.
Известия 14:23
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Армия и оружие
В Афганистане погиб военнослужащий США
«Военнослужащий США погиб во время боевых действий в Афганистане в четверг, 29 августа», — говорится в сообщении пресс-службы миссии.
RT на русском 14:17
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Музыка
Ману Чао перевыпустил дебютный альбом Clandestino
Франко-испанский музыкант Ману Чао перевыпустил пластинку Clandestino через 21 год после ее выхода, добавив три новых трека, сообщает Le Monde.
РИА Новости 09:47
Авто
Volkswagen поделился изображением нового купе-кроссовера
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало тизер купеобразного кроссовера T-Sport.
Motor 06:41
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за возможного повреждения колеса шасси.
BFM.ru 00:00
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Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ 18:09
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости 08:23
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости 11:18
Армия и оружие
Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России
Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47