Футбол

Нева СпортНева СпортОпределилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы. Российский клуб по итогам жеребьевки попал в группу С, где встретится с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором». Первый матч «Краснодар» проведет с «Базелем» на выезде, он состоится 19 сентября.
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