Футбол
Московский КомсомолецНазваны соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне. В результате "быки" попали в группу С. Там они сыграют со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".
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Э. Коул во время жеребьёвки группового этапа ЛЕ перепутал «Эспаньол» с Испанией
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Газета.Ru вчера в 18:19
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Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября
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США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
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