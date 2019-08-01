Футбол
Московский КомсомолецНазваны соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне. В результате "быки" попали в группу С. Там они сыграют со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".
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Э. Коул во время жеребьёвки группового этапа ЛЕ перепутал «Эспаньол» с Испанией
Чемпионатвчера в 11:58
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В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
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Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии
В результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека из семи находившихся на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
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Аргументы недели 03:33
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Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
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Сегодня, 31 августа, компания Apple официально запустила спецпрограмму, которая предполагает замену треснувших экранов Apple Watch Series 2 и Series 3. Гаджеты принимаются для ремонта, если с момента покупки не прошло более трех лет.
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Астрахани совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги.
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Футбол
Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
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Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
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Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
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Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
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Станцию «Стромынка» БКЛ метро откроют в 2021 году
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Известия вчера в 07:41
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Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере
Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».
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Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
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Рената Литвинова поделилась «честным снимком» в купальнике
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Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября
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Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом под Гатчиной
Пять человек пострадали в аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области.
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