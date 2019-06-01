Спорт
Определились все участники плей-офф женского Евробаскета-2019RT на русском 17:31
По итогам матчей заключительного, третьего тура группового раунда женского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Латвии и Сербии, определились все участники плей-офф турнира. Напрямую в четвертьфинал как победители своих групп пробились сборные Испании, Сербии, Франции и Венгрии.
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Женский Евробаскет-2019. Беларусь – Россия, Бельгия – Сербия и другие матчи дня
Bookmaker-ratings.ru02:18
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