Футбол

Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы
РИА Новости
18:05

Лацио — Айнтрахт
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
32′
Макото Хасебе
Обит Эван Ндика
Луис Альберто
50′
Хоакин Корреа
56′
Франческо Ачерби
58′
65′
Мият Гачинович
71′
Себастьен Алле
Мартин Касерес
Сенад Лулич
75′
Валон Бериша
Алессандро Росси
75′
76′
Симон Фалетт
79′
Николай Мюллер
Лука Йович
Данило Катальди
88′
88′
Мият Гачинович
Марк Штендера
90′
Марк Штендера
Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг. Россию в 1/16 финала Лиги Европы представят санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар".
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