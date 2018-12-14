Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг. Россию в 1/16 финала Лиги Европы представят санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар".

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