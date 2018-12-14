Футбол
Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы
Определились все участники плей-офф футбольной Лиги ЕвропыРИА Новости18:05
|32′
Макото Хасебе
Обит Эван Ндика
Луис Альберто
|50′
Хоакин Корреа
|56′
Франческо Ачерби
|58′
|65′
Мият Гачинович
|71′
Себастьен Алле
Мартин Касерес
Сенад Лулич
|75′
Валон Бериша
Алессандро Росси
|75′
|76′
Симон Фалетт
|79′
Николай Мюллер
Лука Йович
Данило Катальди
|88′
|88′
Мият Гачинович
Марк Штендера
|90′
Марк Штендера
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
24
Прото
15
Баштуш
3
Фелипе
33
Ачерби
19
Лулич
96
Мурджиа
32
Катальди
9
Росси
14
Дурмиси
10
Альберто
11
Корреа
1
Рённов
24
да Кошта
23
Русс
3
Фалетт
15
Виллемс
8
Йович
5
Фернандес
2
Ндика
33
Таватха
21
Штендера
9
Аллер
Айнтрахт
Расстановка 4‑4‑2
Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг. Россию в 1/16 финала Лиги Европы представят санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар".
РИА Новости18:05
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