Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг. Россию в 1/16 финала Лиги Европы представят санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар".

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Футбол Футбол Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду» Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.