Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка АфрикиSoccer.ru вчера в 17:21
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира. Марокко - Бенин Уганда - Сенегал Нигерия - Камерун Египет - ЮАР Мадагаскар - ДР Конго Алжир - Гвинея Мали - Кот-д’Ивуар Гана - Тунис Первые матчи 1/8 финала состоятся 5 июля.
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Кубок Африки. В 1/8 финала Египет сыграет с ЮАР, Нигерия – с Камеруном и другие пары
Sports.ruвчера в 21:05
Нигерия - Камерун, Гана - Тунис. Определились все участники плей-офф Кубка Африки
Спорт-Экспрессвчера в 16:54
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:51, Вашингтон
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
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Как сэкономить на ремонте автомобиля — 2 верных способа
Классический пример крупной отзывной кампании – глобальный отзыв многих моделей различных автопроизводителей для замены неисправных подушек безопасности японской фирмы Takata.
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В Курске состоится финал Кубка области по футболу
В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Наука
Создан браслет, помогающий контролировать эмоции
Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено 30 июня в 05:59
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Общество
«Ароматный мир» заплатит штраф за рекламу алкоголя рядом с детсадом
Антимонопольная служба пришла к выводу, что «Ароматный мир» нарушил закон о рекламе. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.
Обновлено в 03:38
Экономика
В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро
Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.
Обновлено в 02:31
Финансы
Акции Московской биржи выглядят привлекательными для покупки
По информации Московской биржи, оборот торгов на рынке акций в июне подскочил на 38.4% г / г до 1.07 трлн руб. С корректировкой на облигации овернайт объем торгов на рынке облигаций упал на 8% до 2.37 трлн руб.; с учетом операций прямого репо с ЦБ оборот торгов на денежном рынке сократился на 7.1%.
Обновлено в 03:17
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Экономика
В России цены на мясо могут вырасти
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Экономика
Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии
В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Кино
Советские фильмы покажут во дворах московских домов эпохи СССР
Обновлено в 02:23
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет
О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.
Обновлено в 00:23
Общество
В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом
Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Зеленский объявил «большую приватизацию» на Украине
В ходе встречи Зеленский рассказал Мюллеру о подготовке «большой приватизации» на Украине.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине
Обновлено 01 июля в 21:37
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6-е место в первенстве РПЛ в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:25
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
Обновлено в 03:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33