Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка АфрикиSoccer.ru вчера в 17:21
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира. Марокко - Бенин Уганда - Сенегал Нигерия - Камерун Египет - ЮАР Мадагаскар - ДР Конго Алжир - Гвинея Мали - Кот-д’Ивуар Гана - Тунис Первые матчи 1/8 финала состоятся 5 июля.
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Нигерия - Камерун, Гана - Тунис. Определились все участники плей-офф Кубка Африки
Спорт-Экспрессвчера в 16:54
Кубок Африки. В 1/8 финала Египет сыграет с ЮАР, Нигерия – с Камеруном и другие пары
Sports.ruвчера в 21:05
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В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
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В России появится Changan CS35 Plus китайского производства
Второе поколение китайского компактного кроссовера Changan CS35 Plus получило ОТТС в России.
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Аваков требует от ЦИК снять Клюева с выборов
«Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», — написал министр.
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Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
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Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
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Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
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Покупатели ПК-версии Shenmue III получат ключи для Steam через год после релиза
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Анджелину Джоли снова госпитализировали
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Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Группа PSA заключила специнвестконтракт
В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
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Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34