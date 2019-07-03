Футбол

Определились все участники плей-офф Кубка АфрикиSoccer.ru 17:21

Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира. Марокко - Бенин Уганда - Сенегал Нигерия - Камерун Египет - ЮАР Мадагаскар - ДР Конго Алжир - Гвинея Мали - Кот-д’Ивуар Гана - Тунис Первые матчи 1/8 финала состоятся 5 июля.
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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка африканских наций

Sport24.ru17:01

Кубок Африки. Тунис и Мавритания сыграли вничью, Гана победила Гвинею-Бисау

Sports.ru30 июня в 04:25

Все пары 1/8 финала Кубка африканских наций

Евро-футбол.ру17:09

Стали известны все пары плей-офф Кубка Африки

Матч ТВ17:00

Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций по футболу

ТАСС17:18

Президент Мадагаскара заказал самолет для болельщиков сборной

Спорт-Экспресс14:39

Стали известны все участники 1/8 финала Кубка африканских наций-2019

Sport.ru18:15
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Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 18:05
Происшествия

14 моряков-подводников погибли при трагедии в Баренцевом море

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

Обновлено в 17:40
Гаджеты

Vivo представил новый недорогой смартфон iQOO Neo с Snapdragon 845

Vivo iQOO Neo от своих конкурентов еще отличается системой жидкостного охлаждения и системой обратной связи 4D Game Shock 2.0.
Обновлено в 15:58
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Норвегия раскрыла сообщение Москвы о взрыве газа на подводном аппарате

Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа, сообщает Reuters.
Обновлено в 14:34
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Политика

Помпео встретился с главой МИД Казахстана

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым, сообщает RT.
Обновлено в 17:48
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Культура

Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Здоровье

Два месяца, четыре дня — и вся жизнь. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС объявил голодовку

С 27 по 29 июня ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Митрофанов отбыл «голодную вахту» в санатории «Рассвет».
Обновлено в 18:01
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Политика

Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину

Обновлено в 16:23
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Общество

Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»

Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России

Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
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Финансы

Аналитики: рубль достиг предела роста и в июле упадет до 65

Агентство Bloomberg опросило аналитиков, и все они приходят к неутешительному для рубля выводу: оказывается, российская валюта достигла потолка и в июле рискует откатиться к 65 за $1.
Обновлено в 08:01
Наука

На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов

Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.
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Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Обновлено в 06:22
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Кубок африканских наций
Главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ). Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
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Мадагаскар
Государство
Островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар и прилегающих мелких островах у побережья Африки. Площадь - 587 тыс. км², население - 24,2 млн чел. Столица - Антананариву. Является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров.
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