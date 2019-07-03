Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка АфрикиSoccer.ru 17:21
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира. Марокко - Бенин Уганда - Сенегал Нигерия - Камерун Египет - ЮАР Мадагаскар - ДР Конго Алжир - Гвинея Мали - Кот-д’Ивуар Гана - Тунис Первые матчи 1/8 финала состоятся 5 июля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
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Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
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Vivo представил новый недорогой смартфон iQOO Neo с Snapdragon 845
Vivo iQOO Neo от своих конкурентов еще отличается системой жидкостного охлаждения и системой обратной связи 4D Game Shock 2.0.
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«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Норвегия раскрыла сообщение Москвы о взрыве газа на подводном аппарате
Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа, сообщает Reuters.
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Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
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Политика
Помпео встретился с главой МИД Казахстана
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым, сообщает RT.
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Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
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Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
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Два месяца, четыре дня — и вся жизнь. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС объявил голодовку
С 27 по 29 июня ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Митрофанов отбыл «голодную вахту» в санатории «Рассвет».
Обновлено в 18:01
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Политика
Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину
Обновлено в 16:23
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Общество
Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»
Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
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«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России
Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
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Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Финансы
Аналитики: рубль достиг предела роста и в июле упадет до 65
Агентство Bloomberg опросило аналитиков, и все они приходят к неутешительному для рубля выводу: оказывается, российская валюта достигла потолка и в июле рискует откатиться к 65 за $1.
Обновлено в 08:01
Наука
На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов
Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.
Обновлено в 06:43