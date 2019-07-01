Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка АфрикиSoccer.ru вчера в 17:21
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира. Марокко - Бенин Уганда - Сенегал Нигерия - Камерун Египет - ЮАР Мадагаскар - ДР Конго Алжир - Гвинея Мали - Кот-д’Ивуар Гана - Тунис Первые матчи 1/8 финала состоятся 5 июля.
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Кубок Африки. В 1/8 финала Египет сыграет с ЮАР, Нигерия – с Камеруном и другие пары
Sports.ruвчера в 21:05
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