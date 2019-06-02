Определились все участники нового сезона РПЛSoccer.ru вчера в 12:08

Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ. По итогам сегодняшних стыковых матчей "Уфа" и "Крылья Советов" сохранили прописку в элите.

Происшествия В Дзержинске началась ликвидация последствий взрыва Более двух тысяч человек восстанавливают инфраструктуру в Дзержинске.

Происшествия Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.

Энергетика Добыча нефти выросла в мае в России В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Происшествия Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.

Политика США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.

Авто Geely представил новый Vision X3 по цене Lada Granta Обновленный Vision X3 2019 оценили в 50 900 юаней минимум или 480 тыс. рублей, что сравнимо со стоимостью Lada Granta.

Общество Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.

Армия и оружие Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме Суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме, один человек убит, несколько ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей.

Политика Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Спорт Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года Олимпийская сборная России может быть отстранена от участия в Играх-2020, которые пройдут в японской столице городе Токио.

Авто Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.

Происшествия Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.

Баскетбол «Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Здоровье Достичь ремиссии. В Башкирии реализуется проект по борьбе с онкоболезнями На онкоучёте стоят 82 тысячи жителей республики, 57,7% пациентов достигли стойкой ремиссии, то есть с момента установления диагноза живут более пяти лет.

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Общество Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Политика WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Энергетика В Омске в очередной раз подняли цены на бензин В Омске продолжает дорожать автомобильное топливо. Так, с начала недели цена подскочила в среднем на 25 копеек.

Происшествия Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него» Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.

Политика На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.