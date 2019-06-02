Футбол
Определились все участники нового сезона РПЛSoccer.ru вчера в 12:08
Алексей Гасилин
|11′
|41′
Ионуц Неделчару
|46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
|65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
|70′
|70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
|71′
Сильвестр Игбоун
|80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
|86′
|90′
Вячеслав Кротов
|90′+4′
Александр Беленов
|90′+5′
Александр Беленов
Томь
Расстановка 4‑4‑2
1
Смирнов
3
Эдиев
8
Бугаев
5
Шумских
23
Пенчиков
14
Макурин
61
Ставпец
18
Шалаев
78
Калинский
17
Тлупов
90
Крапухин
31
Беленов
33
Сухов
4
Никитин
17
Живоглядов
5
Йокич
27
Неделчару
6
Салатич
8
Карп
32
Вомбергар
57
Кротов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 4‑4‑2
Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ. По итогам сегодняшних стыковых матчей "Уфа" и "Крылья Советов" сохранили прописку в элите.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
В Дзержинске началась ликвидация последствий взрыва
Более двух тысяч человек восстанавливают инфраструктуру в Дзержинске.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Энергетика
Добыча нефти выросла в мае в России
В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир
В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Авто
Geely представил новый Vision X3 по цене Lada Granta
Обновленный Vision X3 2019 оценили в 50 900 юаней минимум или 480 тыс. рублей, что сравнимо со стоимостью Lada Granta.
Обновлено в 00:25
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме
Суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме, один человек убит, несколько ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей.
Обновлено в 00:15
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Спорт
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года
Олимпийская сборная России может быть отстранена от участия в Играх-2020, которые пройдут в японской столице городе Токио.
Обновлено вчера в 08:11
Авто
Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
Обновлено вчера в 23:01
Космос
На Восточном начали заправлять разгонный блок «Фрегат»
Обновлено 01 июня в 11:36
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Здоровье
Достичь ремиссии. В Башкирии реализуется проект по борьбе с онкоболезнями
На онкоучёте стоят 82 тысячи жителей республики, 57,7% пациентов достигли стойкой ремиссии, то есть с момента установления диагноза живут более пяти лет.
Обновлено вчера в 23:15
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено 01 июня в 04:00
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Энергетика
В Омске в очередной раз подняли цены на бензин
В Омске продолжает дорожать автомобильное топливо. Так, с начала недели цена подскочила в среднем на 25 копеек.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей
Обновлено вчера в 22:22