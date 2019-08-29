Футбол
ТАССОпределились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
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Политика
Новый посол США начал работу в Турции
Посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба президента Турции.
REGNUM 18:04
Авто
Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня 09:21
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Происшествия
Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.
VSE42 Новости 08:59
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Гаджеты
Huawei Mate 30 появился на первых «живых» фото
На ресурсе Slashleaks появились первые «живые» фотографии готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 30.
MobiDevices 03:17
Общество
В Испании прошел фестиваль «Томатина»
В испанском городе Буньоль прошла "Томатина". Это ежегодный фестиваль, на котором участники бросают друг в друга помидоры, передает ОТР.
Общественное телевидение России 12:59
Политика
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.
Комсомольская правда 12:47
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Кино
Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана появился в Сети
Тизер фильма Кристофера Нолана Tenet появился в Интернете. О картине британско-американского режиссёра известно крайне мало.
News.ru 11:18
Общество
В РАНХиГС назвали число самозанятых в России
Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.
Российская газета 07:54
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
Коммунисты надеются на дивиденды от Навального
Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Футбол
Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска
Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.
Бомбардир.ру 18:20
Футбол
Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке
Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Чемпионат 09:03
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» Су-57
В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Взгляд.ру 01:29
Футбол
Игрок «ПСЖ» Ареоля может продолжить карьеру в «Реале»
Игрок "ПСЖ" Альфонс Ареоля может продолжить карьеру в "Реале", сообщает AS.
Газета.Ru 17:29
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Игры
Disney может анонсировать ремастеры Aladdin и The Lion King
CyberSport.ru 04:22
Политика
Сенатор Гиллибранд отказалась от борьбы за пост президента США
Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд объявила в среду, что она выбывает из президентской гонки.
Интерфакс 18:46
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске
В результате столкновения пассажирского автобуса «ЛИАЗ» и автомобиля ВАЗ-2114 днем в среду, 28 августа, в Ижевске (Удмуртская Республика) пострадали пять человек.
Dorinfo.ru 10:55
Политика
Две комиссии Греческой церкви выступили против «новой церкви» Украины
Для изучения вопроса были созданы две комиссии. В Афинах сегодня завершается работа Постоянного Синода Элладской церкви.
Говорит Москва 00:25
Экономика
Правительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.
RT на русском 07:47