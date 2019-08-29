Спорт день за днем

Политика Новый посол США начал работу в Турции Посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба президента Турции.

Авто Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.

Происшествия Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

Гаджеты Huawei Mate 30 появился на первых «живых» фото На ресурсе Slashleaks появились первые «живые» фотографии готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 30.

Общество В Испании прошел фестиваль «Томатина» В испанском городе Буньоль прошла "Томатина". Это ежегодный фестиваль, на котором участники бросают друг в друга помидоры, передает ОТР.

Политика Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Кино Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана появился в Сети Тизер фильма Кристофера Нолана Tenet появился в Интернете. О картине британско-американского режиссёра известно крайне мало.

Общество В РАНХиГС назвали число самозанятых в России Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.

Политика Коммунисты надеются на дивиденды от Навального Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.

Армия и оружие Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.

Футбол Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.

Футбол Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Авто BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6 BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Политика Сенатор Гиллибранд отказалась от борьбы за пост президента США Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд объявила в среду, что она выбывает из президентской гонки.

Космос NASA: к Земле приближаются два крупных астероида По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске В результате столкновения пассажирского автобуса «ЛИАЗ» и автомобиля ВАЗ-2114 днем в среду, 28 августа, в Ижевске (Удмуртская Республика) пострадали пять человек.

Политика Две комиссии Греческой церкви выступили против «новой церкви» Украины Для изучения вопроса были созданы две комиссии. В Афинах сегодня завершается работа Постоянного Синода Элладской церкви.