Футбол

ТАССТАССОпределились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
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Все участники Лиги чемпионов в одной картинке. «Зенит» в первой корзине, «Локомотив» — в четвертой

Матч ТВ17:25

Два российских клуба узнают сегодня своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов

Эхо Москвы18:12

Гилерме: «„Локомотиву“ все равно, кто попадется в группе Лиги чемпионов»

Спорт-Экспресс19:40

«Зенит» и «Локо» устроит «Бенфика»

Советский спорт17:44

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов – 2019/20. Что необходимо знать

Спорт день за днем17:28

Определены все участники группового этапа Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру17:13

Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: интересно сыграть против «Барселоны», «Сити», ПСЖ

Чемпионат18:15
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Политика

В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами

Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Культура

Скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Нэнси Холлоуэй умерла в своем доме в возрасте 86 лет. Скончалась известная певица Нэнси Холлоуэй, исполняющая песни в стиле джаз.
iReactor 17:06
Футбол

Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук

Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Общество

Во Владивостоке введен режим ЧС

Вести.Ru 07:55
Политика

«Иркут» нашел первого иностранного заказчика на самолеты МС-21

РБК 12:28
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru 19:07
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС 04:30
Армия и оружие

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 11:53
Происшествия

В Колумбии наркоторговцы попытались провезти 300 кг марихуаны в гробах

Колумбийская полиция задержала наркоторговцев, пытавшихся провезти в гробах около 300 кг марихуаны.
Известия 19:31
Гаджеты

В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда 19:57
Общество

В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей

Интерфакс 08:34
Игры

В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры

Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru 11:54
Футбол

Хавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном»

22-летнего хавбека на один сезон арендовал «Эйпен», выступающий в высшем дивизионе.
Sports.ru 11:15
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера

Пока рэпер Тимати наслаждается романом с Анастасией Решетовой и ждет скорое пополнение в семействе, его экс-избранница Мила Волчек тоже наладила личную жизнь.
StarHit.ru 13:00
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Наука

Грохот грузовых поездов поможет предсказывать землетрясения

Грохот и вибрации, исходящие от грузовых поездов, поможет учёным предсказывать землетрясения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Geophysical Research Letters.
Ugpressa.ru 06:24
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума

Телепрограмма 17:41
Политика

Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в G7

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам встречи G7, заявил, что "склоняется" к тому, что возвращение России и возрождение формата группы восьми промышленно развитых держав является необходимым.
Life.ru вчера в 20:25
Футбол

Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ 18:06
Общество

Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
Общество

Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев

Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 18:28
Политика

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Общество

В РАНХиГС назвали число самозанятых в России

Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.
Российская газета 07:54
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости 18:38
Космос

NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru 02:28
Политика

Российские космонавты начнут летать в космос на американских кораблях

Труд 14:49
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