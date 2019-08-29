Спорт день за днем

Политика В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.

Культура Скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй Нэнси Холлоуэй умерла в своем доме в возрасте 86 лет. Скончалась известная певица Нэнси Холлоуэй, исполняющая песни в стиле джаз.

Футбол Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.

Экономика Forbes опубликовал список богатейших российских семей Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.

Происшествия В Колумбии наркоторговцы попытались провезти 300 кг марихуаны в гробах Колумбийская полиция задержала наркоторговцев, пытавшихся провезти в гробах около 300 кг марихуаны.

Гаджеты В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.

Игры В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.

Футбол Хавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном» 22-летнего хавбека на один сезон арендовал «Эйпен», выступающий в высшем дивизионе.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера Пока рэпер Тимати наслаждается романом с Анастасией Решетовой и ждет скорое пополнение в семействе, его экс-избранница Мила Волчек тоже наладила личную жизнь.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Наука Грохот грузовых поездов поможет предсказывать землетрясения Грохот и вибрации, исходящие от грузовых поездов, поможет учёным предсказывать землетрясения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Geophysical Research Letters.

Политика Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в G7 Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам встречи G7, заявил, что "склоняется" к тому, что возвращение России и возрождение формата группы восьми промышленно развитых держав является необходимым.

Общество Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.

Общество Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.

Общество В РАНХиГС назвали число самозанятых в России Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.