Спорт день за днем

Общество В России разработали нормы поведения учителей Министерство просвещения России разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе в данном кодексе прописано о поведении учителей в интернете, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Политика Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.

Происшествия В Мексике при нападении на бар погибли больше 20 человек В городе Коацакоалькос на юге Мексики при нападении на бар погибли больше 20 человек. Об этом 28 августа написало местное издание Excelsior.

Единоборства Нурмагомедов назвал Порье своей добычей Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Происшествия В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Игры Blizzard запустила World of Warcraft Classic В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.

Финансы Минфин США отказался от долларовых интервенций Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.

Происшествия В Новосибирске завершили разбор завалов после обрушения стены Спасатели завершили разбор завалов и аварийно-спасательные работы на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске.

Политика Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.

Наука Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Армия и оружие Тральная группа БФ провела учение по поиску мин В Калининградской области в городе Балтийске – в Балтийской военно-морской базе — корабельная тральная группа (КТГ) в составе морского тральщика «Александр Обухов», базового и рейдового тральщиков «Новочебоксарск» и Р-273 провела учение по противоминным действиям.