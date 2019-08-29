Лига чемпионов
REGNUMСтали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. По итогам квалификации последними участниками стали голландский «Аякс», бельгийский «Брюгге» и чешская «Славия». Перед жеребьёвкой команды были распределены по четырём корзинам.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
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