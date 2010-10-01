Футбол

ТАССТАССОпределились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
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Все соперники «Зенита» в Лиге чемпионов. Прокачаем память?

Спорт день за днем22:19

Два российских клуба узнают сегодня своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов

Эхо Москвы18:12

Определены все участники группового этапа Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру17:13

Определены все участники групповой стадии ЛЧ. «Локомотив» будет в 4-й корзине, «Зенит» – в 1-й

Sports.ru16:55

Гилерме: «„Локомотиву“ все равно, кто попадется в группе Лиги чемпионов»

Спорт-Экспресс19:40

Все участники Лиги чемпионов в одной картинке. «Зенит» в первой корзине, «Локомотив» — в четвертой

Матч ТВ17:25

Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: интересно сыграть против «Барселоны», «Сити», ПСЖ

Чемпионат18:15
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 11:53
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Происшествия

Дожди остановили движение по трассе в районе ЕАО

Из-за сильных дождей произошел, размыв насыпи объездной дороги, устроенной на период ремонта моста на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск.
Российская газета 21:54
Игры

Ubisoft раскритиковала бизнес-модель Steam

По словам Эрли, текущая бизнес-модель Steam попросту нереалистична - по мнению представителя Ubisoft, она не отражает текущее положение дел в сфере дистрибуции видеоигр.
Gmbox.ru 10:35
Гаджеты

Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus

Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.
Astera 09:36
Общество

Для учителей разработали правила поведения в интернете

В России дополнили кодекс этики педагогических работников. В документе прописали, что не должен делать учитель в интернете.
KudaGo 10:03
Общество

В Приморском крае ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Политика

Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда 07:55
Армия и оружие

Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу

РИА Новости 21:57
Политика

Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»

Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Происшествия

В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

RT на русском 10:00
Политика

Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с палочкой

StarHit.ru 17:00
Футбол

Футболисты «Црвены Звезды» прокатились по Белграду на БТР

Чемпионат 07:14
Армия и оружие

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Космос

В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера

Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Происшествия

Врачей обвинили в смерти пациентки после удаления зуба

Известия 15:22
Армия и оружие

Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных

Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Происшествия

Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.
VSE42 Новости 08:59
Происшествия

В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка

Комсомольская правда 21:30
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости 22:38
Шоу-бизнес

Федорова выбрала молодежный джинсовый стиль для повседневной жизни

Люди привыкли видеть светскую львицу в вечерних нарядах на красных дорожках.
Телепрограмма 21:49
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия 20:42
Энергетика

«Газпром нефть» выиграла борьбу за крупное месторождение на Ямале

Ранее «Газпром нефть» вступила в борьбу с «Роснефтью» за право на льготы для Приобского месторождения.
URA.Ru 22:53
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
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