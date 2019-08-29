Футбол
ТАССОпределились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
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Политика
В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной
Существуют определённые контакты между Россией и Украиной по подготовке к обмену удерживаемыми лицами.
RT на русском 05:58
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Политика
Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Футбол
Симеоне, которым интересовался «Спартак», и Ригони близки к переходу в «Сампдорию»
Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне может в ближайшее время стать игроком «Сампдории», сообщают итальянские СМИ.
Спорт-Экспресс 02:14
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Здоровье
Эксперты назвали засоряющие сосуды продукты
Эксперты назвали основные виды, засоряющие сосуды. Специалисты рекомендуют снизить норму употребления сахаросодержащих продуктов.
OAnews 02:36
Политика
Порошенко считает новую должность Шуфрича издевательством
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича лидером комитета Верховной рады по свободе слова - не что иное, как издевательство над журналистикой и свободой слова.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Политика
Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, говорится в сообщении правительства ФРГ.
Коммерсантъ 06:07
Футбол
Директор «Тамбова» заявил, что переход Гогуа в ЦСКА объявят сегодня
МК-Спорт вчера в 09:02
Политика
Болтон планирует обсудить в Минске санкции в отношении Белоруссии
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе запланированного на 29 августа визита в Минск планирует обсудить введенные в отношении Белоруссии санкции.
ТАСС 04:15
Религия
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Происшествия
В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Российская газета 05:08
Политика
В России нашли способ разогнать вертолёт до 600 км/ч
Компания «Камов», которая входит в «Вертолёты России», разработала технологию, разгоняющую боевой вертолёт до скорости 600 км/ч.
RT на русском 05:11
Политика
Украинский суд освободил Вышинского
БИЗНЕС Online вчера в 04:57
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу
Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
РИА Новости 03:30
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США
Аргументы и Факты вчера в 18:44
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Энергетика
Польша намерена продавать Украине газ, купленный у США
"PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 06:13