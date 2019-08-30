Футбол
Rambler News ServiceРоссийские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы
Футбольные клубы «Краснодар» и ЦСКА (Москва) узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы 2019-20. Трансляцию жеребьевки в Монако вела пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Краснодар» - во второй корзине Лиги Европы. Расклады перед жеребьевкой
Спорт день за днемвчера в 16:39
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:12, Вашингтон
Политика
Россия пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Футбол
У Иванович и Швайнштайгера родился еще один сын
У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович поздравила и чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера родился еще один сын.
Спорт-Экспресс 10:44
Авто
Власти хотят увеличить транспортный налог
Решение изменить порядок расчета налога было принято на заседании Счетной палаты России.
Car.ru 10:03
Шоу-бизнес
Жена звездного участника «Битвы экстрасенсов» Пахома умерла от рака
Жена одного из самых популярных участников «Битвы экстрасенсов» Сергея Пахомова — Наталья Почечуева — скончалась, не сумев побороть онкологические заболевание.
Пятый канал 09:56
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости вчера в 16:33
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Экономика
Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Интерфакс 09:13
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 28 августа в 15:20
Происшествия
В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2
Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:58
Авто
BMW показала гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e
BMW запускает в Европе новую гибридную вариацию X5 для XDrive45e с подключаемым модулем, в котором используется технология eDrive четвертой генерации.
32CARS.ru 04:50
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
США расширили санкционный список по КНДР
Соединённые Штаты расширили санкционный список по Северной Корее, сообщает пресс-служба Минфина США.
RT на русском 10:08
Энергетика
Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти
Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
Интерфакс 10:10
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Здоровье
Все хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Ранее заявления об увольнении написали все хирурги Демидовской больницы и ЦГБ №1 Нижнего Тагила.
URA.Ru вчера в 09:21
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Армия и оружие
В ВС России начал поступать новый пистолет «Удав»
В войска начал поступать новый пистолет российского производства «Удав».
Военное обозрение 08:50
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Экономика
Назван город России с самым активным малым бизнесом
Калининград занял первое место среди российских городов по вовлеченности местных жителей в малый бизнес.
Lenta.ru 10:56
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru вчера в 16:46
Происшествия
В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках
Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 08:10
Общество
Московские предприниматели боятся писать жалобы на протестующих
Ранее издание Znak.com сообщало, что единственными бизнесменами, подавшими иск против оппозиционеров стали владельцы ресторана «Армения».
Говорит Москва 06:15
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Три санитарки Болховского интерната уволены после скандального видео
Итогом разбирательства стало увольнение трех палатных санитарок интерната были уволены. Старшая медсестра строгий выговор.
Вечерний Орел 08:56