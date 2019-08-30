Футбол
Rambler News ServiceРоссийские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы
Футбольные клубы «Краснодар» и ЦСКА (Москва) узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы 2019-20. Трансляцию жеребьевки в Монако вела пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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«Краснодар» - во второй корзине Лиги Европы. Расклады перед жеребьевкой
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Все возможные соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы: составы корзин
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