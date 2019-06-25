Футбол

Определились все участники четвертьфинала Кубка АмерикиРБК вчера в 22:04

В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
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Определились все пары ¼ финала Кубка Америки

Советский спортвчера в 23:47

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки

Sport24.ruвчера в 21:00

Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина. Все пары 1/4 финала Кубка Америки

Спорт-Экспрессвчера в 21:10

Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

Чемпионатвчера в 21:20

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Матч ТВвчера в 21:16

Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Газета.Ruвчера в 21:44

Аргентина берет разгон и выходит на Венесуэлу в 1/4 финала Кубка Америки

Спорт день за днем23 июня в 17:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:41, Вашингтон
Происшествия

В аварии на трассе М-5 в Челябинской области пострадали девять человек

Обновлено в 04:12
Политика

В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

МИД Украины назвал решение ПАСЕ следствием «шантажа» со стороны России

Министерство иностранных дел Украины назвало решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть российскую делегацию недопустимой уступкой и следствием «шантажа» со стороны Москвы.
Обновлено в 03:50
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Политика

Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество

В Курганской области ЕГЭ по географии впервые написан на сто баллов

Обновлено в 00:23
Политика

Генпрокуратура Киргизии просит лишить экс-президента иммунитета

Генпрокуратура Киргизии направила в парламент представление о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 02:57
Экономика

Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»

Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену

Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Космос

«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»

Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Политика

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подает в отставку

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Ловца покемонов в храме задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 03:41
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призывал украинцев, планировавших отдых за Границей, поехать в Грузию.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Финансы

Рубль незначительно растет к доллару и евро

Рубль незначительно прибавляет по отношению к евро и доллару во вторник, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:15
Происшествия

СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Обновлено в 03:07
Интернет

Почта Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей

Почта Mail.ru планирует полностью отказаться от авторизации пользователей через пароль, предложив вводить одноразовые коды через СМС или push-уведомления.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Москва объяснила прибытие военных в Венесуэлу обслуживанием техники

Российские военные прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Смертельное столкновение немецких истребителей попало на видео

В интернете опубликованы кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter, которые потерпели крушение на федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
Обновлено в 01:01
Авто

Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие

В России создали беспилотник-шпион в виде совы

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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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