Определились все участники группового этапа Лиги Европы. 29 августа прошли ответные матчи раунда плей-офф квалификации турнира, по итогам которых был определён состав корзин на жеребьёвку группового этапа. Московский ЦСКА попал в первую корзину.

Спорт день за днем

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

Политика Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным и правильным, когда в семье воспитываются три ребёнка.

Кино Умер французский актер из фильма «Игрушка» Мишель Омон В ночь с 28 на 29 августа скончался французский актер театра и кино Мишель Омон.

Общество РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы «РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Политика Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.

Политика СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Армия и оружие Эрдоган: в Идлибе обстреляли два турецких наблюдательных пункта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем в пятницу, 30 августа, заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб обстрелам подверглись два наблюдательных пункта турецких Вооруженных сил.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Происшествия На заводе в Саратове обрушилась крыша Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие В сирийском Идлибе вводится новый режим прекращения огня В сирийском Идлибе уже в ближайшее время начнёт действовать новый режим прекращения огня.

Политика Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7 Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».

Армия и оружие Польша определилась с местами размещения новых подразделений войск США Польша совместно с Соединенными Штатами утвердила шесть мест дислокации новых подразделений американских войск на территории республики.

Общество Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето "Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Футбол Рикарду Куарежма стал игроком «Касымпаши» Ранее Куарежма играл в «Бешикташе», с которым дважды становился чемпионом Турции и побеждал в национальном Кубке.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 сентября В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.

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Экономика «Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.

Политика На Украине потребовали поменять название российского «Руслана» Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.