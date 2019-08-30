Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени. Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.

Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы

Спорт день за днем

Гаджеты Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.

Экономика Медведев раскритиковал работу регионов со средствами на экологию Волги Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу ряда регионов по освоению средств, выделяемых на экологию Волги.

Общество Синоптики рассказали, какая погода будет в Тульской области в выходные Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Тульской области на выходные, 31 августа и 1 сентября.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

Кино Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.

Происшествия В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Политика Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».

Наука Первый препарат от заикания успешно испытали на людях Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде представили результаты первого клинического исследования по тестированию препарата экопипам (Ecopipam) среди пациентов с заиканием различной степени тяжести.

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Общество Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.

Экономика ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосотояние» ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки — один-два месяца.

Общество «Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Экономика ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.

Политика Новый генпрокурор Украины назвал приоритеты на ближайшие годы Новый генпрокурор добавил, что это будет «приоритетом на ближайшие годы». Ранее Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины.

Музыка Роттердам примет «Евровидение-2020» «Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.

Экономика В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".