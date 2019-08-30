Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руСегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы

Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени. Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.
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Все возможные соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы: составы корзин

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Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
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Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
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ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
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Новый генпрокурор Украины назвал приоритеты на ближайшие годы

Новый генпрокурор добавил, что это будет «приоритетом на ближайшие годы». Ранее Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины.
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«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
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Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
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Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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