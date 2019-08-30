Футбол
Бомбардир.руСегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы
Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени. Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.
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Все возможные соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы: составы корзин
Евро-футбол.рувчера в 20:54
«Краснодар» - во второй корзине Лиги Европы. Расклады перед жеребьевкой
Спорт день за днемвчера в 20:39
ЦСКА — в 1-й корзине, «Краснодар» — во 2-й перед жеребьёвкой группового этапа ЛЕ
Чемпионатвчера в 20:58
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Гаджеты
Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone
В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.
Ведомости 12:27
Экономика
Медведев раскритиковал работу регионов со средствами на экологию Волги
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу ряда регионов по освоению средств, выделяемых на экологию Волги.
РИА Новости 14:16
Общество
Синоптики рассказали, какая погода будет в Тульской области в выходные
Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Тульской области на выходные, 31 августа и 1 сентября.
Рязанский городской сайт 13:27
Политика
Турция сохраняет приверженность сделке с США по F-35
Политика Сегодня 13:45
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 11:50
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 11:41
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 02:56
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 14:15
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 12:08
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 05:42
Происшествия
В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках
Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 12:10
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 13:10
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 11:29
Наука
Первый препарат от заикания успешно испытали на людях
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде представили результаты первого клинического исследования по тестированию препарата экопипам (Ecopipam) среди пациентов с заиканием различной степени тяжести.
Хайтек+ вчера в 12:42
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ 03:26
Общество
Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 12:49
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосотояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки — один-два месяца.
Ведомости 14:18
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 12:29
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 11:04
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
РБК 13:53
Политика
Новый генпрокурор Украины назвал приоритеты на ближайшие годы
Новый генпрокурор добавил, что это будет «приоритетом на ближайшие годы». Ранее Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины.
RT на русском 12:50
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 11:30
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 12:00
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:26
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 11:08