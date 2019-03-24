Футбол
Определились все участники Кубка Африки-2019Sports.ru 16:31
Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира. Таким образом, сегодня стали известны все команды, которые сыграют в Египте с 21 июня по 19 июля.
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Шоу-бизнес
«Такой уставший, жирный. За что мы тебе платим деньги?»: Басков вспомнил разговор с супругой олигарха
Известный певец Николай Басков в студии программы «Привет, Андрей» заметил, что с любым артистом может случиться ситуация, которая произошла с Юлией Началовой.
Обновлено в 03:30
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Культура
Закатай желание // Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера
Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера В прокате криминальный триллер «Закатать в асфальт» Стивена Крейга Залера.
Обновлено в 17:52
Общество
Торгово-кассовая техника. Онлайн-кассы
Согласно действующему закону «О ведении касс и инкассации» гражданин, обратившийся в банк за услугой размена, обязан написать заявление, указать в нём сумму, которую он хочет разменять и предоставить банковскому работнику документ, удостоверяющий свою личность.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Семенович показала фото с первыми занятиями фигурным катанием
Артистка поделилась с поклонниками в инстаграме фото, которое сделали ее родители, когда девочке было три года.
Обновлено в 12:29
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу
Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Спорт
Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Экономика
Как изменятся налоговые льготы в СПИК 2.0
Как рассказывают источники ”Ъ” в автопроме, претендовать на льготу по налогу на прибыль сейчас фактически невозможно из-за ограничения, что доходы от реализации СПИК должны составлять не менее 90% от общих: дело в том, что большинство проектов направлены не на создание новых, а на модернизацию или расширение старых производств.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Лена Миро нашла объяснение, почему Марию Кожевникову не берут замуж
Сожитель актрисы и экс-депутата Марии Кожевниковы предприниматель Евгений Васильев не торопится со свадьбой, потому что хочет делить с ней имущество при разводе.
Обновлено в 16:08
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Лобовое ДТП произошло на Песочной набережной
В Санкт-Петербурге на Песочной набережной столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло 24 марта около 22:30.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Космос
Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая
Обновлено 22 марта в 23:46
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 18:25
Политика
Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке
Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами
Народный артист России Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после обморока, сообщает StarHit.
Обновлено в 18:56
Армия и оружие
Российские военные совершат наблюдательный полет над США
Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено в 19:29
Общество
Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России
Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:36
Политика
Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»
Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
Спорт
Биатлонист Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира
Обновлено в 13:33
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Тамбов» с минимальным счетом одолел «Чертаново»
Обновлено в 08:53
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).
Обновлено в 17:52