Футбол
Определились все участники Кубка Африки-2019Sports.ru вчера в 16:31
Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира. Таким образом, сегодня стали известны все команды, которые сыграют в Египте с 21 июня по 19 июля.
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ЮАР вышла в финальную стадию Кубка африканских наций. Определились все 24 участника турнира
Спорт-Экспрессвчера в 15:05
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Политика
Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России
Самостоятельная инфраструктура позволит гарантировать работоспособность интернет-ресурсов при проблемах российских операторов к подключению к зарубежным серверам или «при целенаправленном масштабном внешнем воздействии», отметил секретарь Совбеза.
Обновлено в 03:22
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Экономика
80% строящегося жилья могут достроить по старым правилам
Сегодня в стройке находится 132,3 млн кв. м жилья, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Общество
Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема
В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Индонезийские рыбаки поймали китайский подводный беспилотник
Рыбаки острова Бинтан в Индонезии выловили в Южно-Китайском море подводный аппарат, позже идентифицированный как беспилотник-глайдер Haiyi-7000, принадлежащий ВМС Китая.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Косачев после доклада Мюллера заявил о «козырях» в руках Трампа
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя итоги расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время избирательной кампании, заявил, что есть шанс «многое обнулить» в отношениях Москвы и Вашингтона.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Россия поставила Мьянме дополнительно шесть истребителей Як-130
Россия реализовала контракт на поставку в Мьянму дополнительно шести учебно-боевых истребителей Як-130, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Илья Тарасенко накануне оружейной выставки LIMA-2019.
Обновлено в 02:27
Культура
Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал о цели акции
Художник Артем Гаврилюк-Божко, который прогулялся в одних трусах по залам Третьяковки, и был при этом намазан золотой краской, рассказал, что таким образом собирался поддержать современное искусство.
Обновлено в 04:28
Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Политика
Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года
Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Хоккей
Андрей Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:40
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»
Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Челябинской области охранник застрелил тещу из-за сына
Увидеться с мальчиком мужчине запретила бывшая теща. Между взрослыми разгорелась ссора. Которая закончилась двойным убийством.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Туристка из Воркуты скончалась на льду Байкала
Обновлено 22 марта в 06:56
Общество
Ледокол и буксиры ЗВО помогут предотвратить наводнение в Петербурге
В Санкт-Петербурге корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к околке льда для предотвращения наводнений и подтопления.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Под Владимиром два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой
Два человека погибли в столкновении маршрутного автобуса с иномаркой во Владимирской области, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Ирина Гавриченко.
Обновлено в 04:10
Политика
В сторону США движется новый караван мигрантов
Как сообщает издание, примерно два месяца переселенцы провели в районе приграничного города Мексики Тапачула, а последний караван в сторону границ США стартовал в январе из Гондураса, но насчитывал он в три раза меньше мигрантов – примерно 400 человек.
Обновлено в 01:43
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили лишнюю фотокартину
Отсмотрев остальные записи, обнаружили, что между двумя селфи мужчина и женщина подошли к бюсту императрицы Александры Федоровны и прикрепили к стене раму.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Общество
Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья
Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51