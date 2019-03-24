Футбол

Определились все участники Кубка Африки-2019Sports.ru вчера в 16:31

Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира. Таким образом, сегодня стали известны все команды, которые сыграют в Египте с 21 июня по 19 июля.
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Определились все участники Кубка африканских наций — 2019

Чемпионат02:48

Определились все участники Кубка африканских наций — 2019

RT на русскомвчера в 19:03

Определились все участники Кубка Африки-2019

Sports.ruвчера в 16:31

Определились все участники Кубка африканских наций — 2019

Sport24.ruвчера в 15:48

ЮАР вышла в финальную стадию Кубка африканских наций. Определились все 24 участника турнира

Спорт-Экспрессвчера в 15:05

Определились все участники Кубка африканских наций

Евро-футбол.рувчера в 15:53

Определены участники КАН-2019

Sport.ruвчера в 16:14
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Происшествия

В Подмосковье тренера заподозрили в изнасиловании школьницы

По данным следствия, с января 2017 года по февраль 2019 года 40-летний тренер по боевому искусству неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения.
Обновлено вчера в 12:15
Спорт

Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе

Канадский тренер Брайан Орсер, ставший новым наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе.
Обновлено вчера в 06:16
Экономика

«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год

Совет директоров розничной сети «Магнит» рекомендовал выплатить 16,9 млрд рублей дивидендов на основании финансовых результатов за 2018 год.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика

Обновлено в 02:46
Спорт

Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году

Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
Обновлено в 00:14
Теннис

Касаткина проиграла Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами

Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде

Лайнер, на борту которого оставались 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Максим Фадеев не поздравляет Юлию Савичеву с днем рождения

Продюсер даже не поздравил бывшую подопечную с Международным женским днем.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Мэрия Челябинска отреагировала на жалобы Текслеру в Instagram

Обновлено в 02:38
Здоровье

Более 100 медучреждений построили и реконструировали в Москве

Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Космос

Астрономы обнаружили 3 похожие на Землю экзопланеты в «зоне Венеры»

Обновлено вчера в 11:48
Энергетика

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

Срок соглашения о сдерживании цен должен был истечь 31 марта, однако правительство решило продлить его действие еще на три месяца.
Обновлено в 02:39
Общество

Синоптик назвал сроки прихода весеннего тепла в Москву

По-весеннему теплая погода придет в Москву и область уже на следующих выходных, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено вчера в 16:56
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру 68,2% семей.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
Транспорт

«Мой BMW был предметом интерьера»: организатор ретроралли — о гонках старых авто по Екатеринбургу

Один из организаторов серии гонок Андрей Паньковский, председатель Комитета классических автомобилей РАФ, объяснил E1.RU, в чем суть этих соревнований, кто может принять в них участие и какие будут активности для зрителей.
Обновлено в 02:05
Общество

Китай запрещает рыболовство в верхнем течении Иртыша

Чёрный Иртыш – верхнее течение Иртыша, которое берёт начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и затем впадает в озеро Зайсан на территории Казахстана.
Обновлено в 02:47
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам

"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

Обновлено вчера в 13:05
Космос

Рогозин: на российскую сверхтяжелую ракету потребуется 740 млрд рублей

Дмитрий Рогозин добавил, что эскизный проект ракеты планируется защитить в этом году, после чего начнется проектирование.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Российские военные совершат наблюдательный полет над США

Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол

Российские футболисты обыграли сборную Казахстана

Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газа

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года.
Обновлено в 02:09
Политика

Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа

Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
Обновлено в 02:49
Музыка

Шнуров рассказал о планах заниматься живописью

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
Обновлено в 01:31
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Кубок африканских наций
Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
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Бурунди
Государство
Государство в Восточной Африке; входит в число наименее развитых стран в мире. Граничит с Руандой на севере, ДР Конго - на западе и Танзанией - на востоке и юго-востоке. Выхода к морю не имеет. На юго-западе омывается озером Танганьика.
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