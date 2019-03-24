Футбол
Определились все участники Кубка Африки-2019Sports.ru вчера в 16:31
Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира. Таким образом, сегодня стали известны все команды, которые сыграют в Египте с 21 июня по 19 июля.
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ЮАР вышла в финальную стадию Кубка африканских наций. Определились все 24 участника турнира
Спорт-Экспрессвчера в 15:05
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
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Происшествия
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Астрономы обнаружили 3 похожие на Землю экзопланеты в «зоне Венеры»
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Синоптик назвал сроки прихода весеннего тепла в Москву
По-весеннему теплая погода придет в Москву и область уже на следующих выходных, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру 68,2% семей.
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Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах
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Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
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Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
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«Мой BMW был предметом интерьера»: организатор ретроралли — о гонках старых авто по Екатеринбургу
Один из организаторов серии гонок Андрей Паньковский, председатель Комитета классических автомобилей РАФ, объяснил E1.RU, в чем суть этих соревнований, кто может принять в них участие и какие будут активности для зрителей.
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Общество
Китай запрещает рыболовство в верхнем течении Иртыша
Чёрный Иртыш – верхнее течение Иртыша, которое берёт начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и затем впадает в озеро Зайсан на территории Казахстана.
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В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
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На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
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Рогозин: на российскую сверхтяжелую ракету потребуется 740 млрд рублей
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Армия и оружие
Российские военные совершат наблюдательный полет над США
Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газа
Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года.
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Политика
Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа
Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
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Музыка
Шнуров рассказал о планах заниматься живописью
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
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