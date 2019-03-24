Футбол
Определились все участники Кубка Африки-2019Sports.ru вчера в 16:31
Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира. Таким образом, сегодня стали известны все команды, которые сыграют в Египте с 21 июня по 19 июля.
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ЮАР вышла в финальную стадию Кубка африканских наций. Определились все 24 участника турнира
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