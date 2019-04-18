Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»Ваши новости 01:30

Наполи — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
60′
61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
71′
74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
90′
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия». Ответные четвертьфинальные матчи состоялись в четверг, 18 апреля. Первые полуфиналы состоятся 2 мая, ответные – 9 мая.
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