Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»Ваши новости 01:30

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия». Ответные четвертьфинальные матчи состоялись в четверг, 18 апреля. Первые полуфиналы состоятся 2 мая, ответные – 9 мая.

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