Определились все полуфиналисты Лиги ЕвропыRT на русском вчера в 17:16

Даты проведения полуфинальных матчей будут объявлены дополнительно. Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.

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Экономика Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов России Топ богатейших российских бизнесменов возглавил крупнейший акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов.

Общество Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.

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