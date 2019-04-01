Футбол

Наполи — Арсенал 0:1RT на русском вчера в 16:55

Наполи — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
60′
61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
71′
74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
90′
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Неаполе на «Сан-Паоло», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу канонирам принёс гол Александера Ляказета, забившего ударом со штрафного на 36-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чем запомнились ответные матчи 1/4 финала ЛЕ

RT на русском01:04

«Арсенал», «Челси», «Валенсия» и «Айнтрахт» в полуфинале ЛЕ, «Вашингтон» проиграл «Каролине» и другие новости утра

Sports.ru00:10

Оставил не у дел пятерых. Ребич совершил финт года! ВИДЕО

Sport.ruвчера в 18:59

Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы

Чемпионатвчера в 17:10

Лига Эмери, рекорд «Челси», судейский скандал во Франкфурте

Спорт-Экспрессвчера в 17:35

Определились все полуфинальные пары Лиги Европы

Матч ТВвчера в 17:04

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

Советский спортвчера в 17:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Наука

Диагностировать рак поджелудочной железы помогает сигнальный белок LIF

Обновлено вчера в 11:09
Экономика

В России за четыре года сильно поредел средний класс

Доля россиян, причисляющих себя к среднему классу, за четыре года сократилась с 60% до 47%.
Обновлено вчера в 07:02
Здоровье

ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»

В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:15
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Происшествия

В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме

В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено вчера в 01:49
Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 18:39
Авто

Спецверсия кроссовера WEY VV6 получила систему распознавания лиц

В рамках проводимого автосалона в Шанхае состоялся дебют спецверсии китайского кроссовера WEY VV6, в названии которого дополнена приставка Collie Chinese Line Edition.
Обновлено вчера в 07:27
Здоровье

Диетологи рассказали, как за месяц сделать живот плоским

Обновлено вчера в 14:56
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика

Бывший «Дальспецстрой» обещает сдать последний дом, возведенный на деньги дольщиков, в 2020 году

В 2018 году на ГВСУ №6 введена процедура внешнего управления.
Обновлено вчера в 22:32
Авто

Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

Обновлено вчера в 22:39
Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Общество

Свердловский губернатор за год заработал почти шесть миллионов рублей

Обновлено в 00:55
Экономика

Уроженец Улан-Удэ вошел в список богатейших людей России

Эксперты журнала «Форбс» составили список самых богатых людей в Российской Федерации.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Армия и оружие

Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв

Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено вчера в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное