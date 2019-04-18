Футбол

Определились все полуфиналисты Лиги ЕвропыRT на русском 17:16

Наполи — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
60′
61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
71′
74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
90′
Даты проведения полуфинальных матчей будут объявлены дополнительно. Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
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