Футбол

Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболуЭхо Москвы вчера в 22:06

В полуфинале Перу сыграет 2 июля с Чили, а днем позже встретятся Бразилия и Аргентина. Турнир проходит в Бразилии и завершится 7 июля.
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Определились полуфинальные пары Кубка Америки — 2019

Sport24.ruвчера в 17:25

В полуфинале Кубка Америки Бразилия сыграет с Аргентиной, Чили - с Перу

Спорт-Экспрессвчера в 18:28

Кубок лиги ПФЛ будет проходить в течение всего сезона

Спорт-32вчера в 07:19

Кубок Америки. Бразилия сыграет с Аргентиной в 1/2 финала, Чили – с Перу

Sports.ruвчера в 17:15

Определились полуфиналисты Кубка Америки

Казанские ведомостивчера в 11:04

Букмекеры: в полуфинале Кубка Америки Бразилия переиграет Аргентину в основное время

ODDS.ruвчера в 09:16

Стали известны все полуфиналисты Кубка Америки

Матч ТВвчера в 17:15
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Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Обновлено в 01:31
Политика

Трамп высоко оценил перспективы торгового договора с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Кино

Джереми Реннер возобновил музыкальную карьеру

Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».
Обновлено в 03:00
Экономика

АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 года

АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмира Евтушенкова.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия

В Казахстане на месторождении Тенгиз произошел массовый конфликт

Обновлено в 01:49
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено вчера в 05:15
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Режиссера избили в Москве

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Здоровье

Врач года в Татарстане: «Сейчас дети высшего класса не учатся в медицинских институтах»

Профессор Энвер Богданов о "молодых" инсультах, развитии платной медицины, поисках "турецкого седла" и консультантах сериала "Доктор Хаус" Шеф неврологической клиники РКБ, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов в этом году одержал победу в конкурсе "Врач года — Ак чэчэклэр" и был признан лучшим врачом республики.
Обновлено в 02:00
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 1 по 7 июля

Ожидается поступление финансов.
Обновлено в 02:33
Политика

Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Ленобласти задержали убийцу на скутере

Молодой человек двигался по улице Зеленой в поселке Лесколово, когда не пропустил на переходе 50-летнего пешехода.
Обновлено в 03:27
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч Премьер

Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира — Кубок Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 20:00
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