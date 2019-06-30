Футбол
Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболуЭхо Москвы вчера в 22:06
В полуфинале Перу сыграет 2 июля с Чили, а днем позже встретятся Бразилия и Аргентина. Турнир проходит в Бразилии и завершится 7 июля.
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Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Обновлено в 01:31
Политика
Трамп высоко оценил перспективы торгового договора с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Кино
Джереми Реннер возобновил музыкальную карьеру
Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».
Обновлено в 03:00
Экономика
АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 года
АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмира Евтушенкова.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти
Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено вчера в 06:21
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Режиссера избили в Москве
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Здоровье
Врач года в Татарстане: «Сейчас дети высшего класса не учатся в медицинских институтах»
Профессор Энвер Богданов о "молодых" инсультах, развитии платной медицины, поисках "турецкого седла" и консультантах сериала "Доктор Хаус" Шеф неврологической клиники РКБ, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов в этом году одержал победу в конкурсе "Врач года — Ак чэчэклэр" и был признан лучшим врачом республики.
Обновлено в 02:00
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 1 по 7 июля
Ожидается поступление финансов.
Обновлено в 02:33
Политика
Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В Канаде разбился самодельный вертолет
В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Ленобласти задержали убийцу на скутере
Молодой человек двигался по улице Зеленой в поселке Лесколово, когда не пропустил на переходе 50-летнего пешехода.
Обновлено в 03:27
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч Премьер
Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира — Кубок Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 20:00