Футбол
Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболуЭхо Москвы 22:06
В полуфинале Перу сыграет 2 июля с Чили, а днем позже встретятся Бразилия и Аргентина. Турнир проходит в Бразилии и завершится 7 июля.
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