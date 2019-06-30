Футбол

Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболуЭхо Москвы 22:06

В полуфинале Перу сыграет 2 июля с Чили, а днем позже встретятся Бразилия и Аргентина. Турнир проходит в Бразилии и завершится 7 июля.
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Определились полуфинальные пары Кубка Америки — 2019

Sport24.ru17:25

В полуфинале Кубка Америки Бразилия сыграет с Аргентиной, Чили - с Перу

Спорт-Экспресс18:28

Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболу 2019 года

RT на русском17:19

Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки

Бомбардир.ру17:33

Стали известны все полуфиналисты Кубка Америки

Sportbox.RU17:15

Стали известны все полуфиналисты Кубка Америки

Матч ТВ17:15

Кубок Америки. Бразилия сыграет с Аргентиной в 1/2 финала, Чили – с Перу

Sports.ru17:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Футбол

Сборная Гаити отыгралась с 0:2 и вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

В ночь на 30 июня прошел первый четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ Гаити — Канада.
Обновлено в 21:33
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 22:56
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Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Игры

Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры

Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске

Обновлено в 21:28
Общество

Несколько часов в центре грузинской столицы продолжается Марш свободы

Обновлено в 15:01
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 20:17
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Обновлено в 14:16
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено в 21:42
Политика

Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье

Обновлено в 22:09
Наука

Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью

Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
Обновлено в 11:11
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

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Авто

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Политика

«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Общество

Названы знаки зодиака, которые сорвут куш в июле

По мнению астрологов, в июле фортуна улыбнется представителям четырех созвездий.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Обновлено в 12:46
Армия и оружие

ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории

Обновлено в 09:15
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 21:54
Политика

Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено в 16:35
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 22:41
Здоровье

Диетологи рассказали о вреде сладостей для будущего детей

По информации доклада французского Агентства санитарной безопасности (Anses), постоянное поедание сладких десертов и напитков приводит к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут выбирать еду с повышенным содержанием сахара, передает ТАСС По оценкам специалистов, 75% детей Франции в возрасте четырех лет едят сладкое слишком часто.
Обновлено в 19:50
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 17:46
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Общество

Дальневосточный медиафорум собрал журналистов со всей страны

Вчера в Якутске начал работу II Дальневосточный медиафорум.
Обновлено в 20:30
Как работают Яндекс.Новости?
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