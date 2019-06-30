Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболуЭхо Москвы 22:06

В полуфинале Перу сыграет 2 июля с Чили, а днем позже встретятся Бразилия и Аргентина. Турнир проходит в Бразилии и завершится 7 июля.

Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболу

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