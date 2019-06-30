Футбол

Определились все полуфиналисты Кубка АмерикиProstoProSport вчера в 17:41

В субботу вечером в бразильском городе Салвадор на стадионе «Фонте-Нова» прошел заключительный четвертьфинальный матч Кубка Америки-2019, в котором сборная Уругвая уступила команде Перу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Определились полуфинальные пары Кубка Америки — 2019

Sport24.ruвчера в 17:25

В полуфинале Кубка Америки Бразилия сыграет с Аргентиной, Чили - с Перу

Спорт-Экспрессвчера в 18:28

Кубок Америки. Бразилия сыграет с Аргентиной в 1/2 финала, Чили – с Перу

Sports.ruвчера в 17:15

Стали известны все полуфиналисты Кубка Америки

Матч ТВвчера в 17:15

Определились полуфиналисты Кубка Америки

Казанские ведомостивчера в 11:04

Букмекеры: в полуфинале Кубка Америки Бразилия переиграет Аргентину в основное время

ODDS.ruвчера в 09:16

Кубок лиги ПФЛ будет проходить в течение всего сезона

Спорт-32вчера в 07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 17:31
Футбол

Сборные Мексики и Гаити вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборные Мексики и Гаити по футболу сыграют в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Обновлено в 01:33
Авто

В России продажи премиальных автомобилей стали расти

За пять месяцев текущего года на российском рынке было продано 59,3 тыс. премиальных автомобилей.
Обновлено в 01:28
Авто

УАЗ показал забытую версию «Буханки»

Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено вчера в 08:40
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено вчера в 05:15
Технологии

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Анна Исаева рассказала о знакомстве с Людмилой Путиной

Бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, в котором рассказала о знакомстве с Людмилой Путиной.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Обновлено вчера в 14:45
Общество

Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой

По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Космос

Впервые удалось обнаружить формирование экзопланеты на раннем этапе

Обновлено 28 июня в 12:59
Кино

Как тебе такое, Илон Маск? Трамп и Бекхэм играют в кино

Одинокий Дональд Трамп К списку профессий, которые освоил действующий президент США Дональд Трамп, можно добавить и актерскую.
Обновлено в 01:00
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Новичок грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прибыл в расположение команды в Австрии.
Обновлено вчера в 16:39
Общество

Не брак, а кошмар: знаки зодиака, которые не могут ужиться ни с кем

Астрологи часто прогнозируют возможности счастливых браков и отношений с помощью гороскопа.
Обновлено 27 июня в 10:10
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено вчера в 07:59
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Футбол

Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от Перу

Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.
Обновлено в 01:59
Единоборства

Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO

Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки.
Обновлено в 02:12
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное