Футбол
Определились все полуфиналисты Кубка АмерикиProstoProSport вчера в 17:41
В субботу вечером в бразильском городе Салвадор на стадионе «Фонте-Нова» прошел заключительный четвертьфинальный матч Кубка Америки-2019, в котором сборная Уругвая уступила команде Перу.
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