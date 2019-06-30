Определились все полуфиналисты Кубка АмерикиProstoProSport вчера в 17:41

В субботу вечером в бразильском городе Салвадор на стадионе «Фонте-Нова» прошел заключительный четвертьфинальный матч Кубка Америки-2019, в котором сборная Уругвая уступила команде Перу.

Происшествия На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.

Шоу-бизнес Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.

Футбол Сборные Мексики и Гаити вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ Сборные Мексики и Гаити по футболу сыграют в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Авто В России продажи премиальных автомобилей стали расти За пять месяцев текущего года на российском рынке было продано 59,3 тыс. премиальных автомобилей.

Авто УАЗ показал забытую версию «Буханки» Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Экономика Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.

Происшествия В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.

Общество Названа самая сексуально привлекательная нация в мире Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Общество В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

Наука Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.

Общество В Воронеже прошел первый общегородской выпускной Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.

Шоу-бизнес Анна Исаева рассказала о знакомстве с Людмилой Путиной Бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, в котором рассказала о знакомстве с Людмилой Путиной.

Общество Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.

Армия и оружие Эсминец ВМС США вошел в Черное море Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.

Кино Как тебе такое, Илон Маск? Трамп и Бекхэм играют в кино Одинокий Дональд Трамп К списку профессий, которые освоил действующий президент США Дональд Трамп, можно добавить и актерскую.

Футбол Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» Новичок грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прибыл в расположение команды в Австрии.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Футбол Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от Перу Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.

Единоборства Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки.