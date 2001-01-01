Стали известны все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы. В частности, тульскому «Арсеналу» предстоит встретиться с азербайджанским «Нефтчи». Первый матч пройдёт 25 июля в Туле.

Происшествия Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве В результате аварии погибли семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД РФ.

Футбол Кокорина и Мамаева отправили в штрафной изолятор Заключенные в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор.

Недвижимость Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Политика Иран захватил иностранный нефтяной танкер Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.

Футбол Лихачёв: после Европейских игр осталась большая рана Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от европейского квалификационного турнира к чемпионату мира, который стартует в Москве завтра, 19 июля.

Экономика Нацбанк Украины заявил о победе в суде в споре с компанией, связанной с Коломойским Национальный банк Украины одержал победу в Верховном суде в деле о попытке разрыва ипотечного договора из-за национализации Приватбанка по иску компании "Эрлан", которая связана с бывшим владельцем банка олигархом Игорем Коломойским, сообщила в четверг пресс-служба НБУ.

Происшествия После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер, расставшиеся в мае 2019 года после четырех лет совместной жизни, договорились о совместной опеке над двухлетней дочерью Леей.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Культура Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».

Политика Генерального директора «Рустави 2» уволили Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».

Здоровье Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза.

Кино HBO перезапустит сериал «Сплетница» Сериал «Сплетница» основан на серии романов Сесили фон Цигезар. Шоу было популярно в период с 2007 по 2012 годы.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.

Наука Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.

Гаджеты Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.

Технологии Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.

Футбол «Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» Эрмосо Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году.

Наука Ученые открыли новый вид динозавра с утиным клювом Специалисты из Института палеонтологии Микеля Крузафона обнаружили нового динозавра, который относится к виду Aquilarhinus palimentus.

Технологии Oppo займется разработкой смартфонов в 250-метровой стеклянной башне Ожидается, что после завершения строительства он обеспечит работой пять тысяч сотрудников, занимающихся исследованиями и разработкой.

Футбол Сергей Семак оценил сложность матча «Зенита» с «Сочи» Игра пройдет на стадионе «Фишт». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил сложность предстоящего матча.

Политика Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.