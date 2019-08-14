Футбол
Определились все пары участников раунда плей-офф Лиги чемпионовREGNUM 01:29
Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Аякс» – АПОЭЛ, «Црвена Звезда» против «Янг Бойз» и другие пары раунда плей-офф ЛЧ
Sports.ruвчера в 16:59
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
Обновлено в 07:04
Политика
Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%
После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
Россияне стали реже разводиться и меньше жениться
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.
Обновлено в 07:21
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Большинство россиян назвали детский возраст лучшим для обряда крещения
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 60% россиян считают правильным проходить обряд крещения в детском возрасте.
Обновлено в 06:08
Политика
Украинского журналиста возмутило лояльное отношение к русским в Грузии
Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов не может найти объяснение хорошему отношению граждан Грузии к России и её жителям.
Обновлено в 05:08
Общество
Уровень Амура в Хабаровском крае может подняться до 680 см
Ранее гидрологи сообщали, что уровень воды в Амуре при прохождении гребня паводка должен был подняться до 550-600 см. Власти и спасатели при этом проводили превентивные мероприятия из расчета на 650-700 см. Во вторник утром уровень достиг отметки в 560 см, подтопило 11 дворов в городе, нижнюю часть набережной и более 1,3 тыс. дач на островах у города.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО
Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
Обновлено в 06:58
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в электронном виде
В МВД проинформировали о том, что водители, у которых есть договор ОСАГО в электронном виде, смогут показывать его сотрудникам ГИБДД в распечатанном виде или на электронном носителе.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Украина раскрыла план на случай остановки транзита российского газа
Ранее в августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что у Киева есть «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.
Обновлено в 07:14
Политика
Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
Обновлено в 06:16
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
В середине июне этого года Петр Наимский говорил, что власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре.
Обновлено в 05:48
Политика
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Снайпер украинского полка «Азов» подорвался на фугасе в Донбассе
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
«Краснодар» поздравил Галицкого с днем рождения
«Краснодар» в официальном Twitter поздравил владельца клуба Сергея Галицкого с 52-летием.
Обновлено в 02:44
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Наука
Учёные вырастили искусственный орган-киборг
Обновлено 12 августа в 13:53
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19