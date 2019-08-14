Футбол
Определились все пары участников раунда плей-офф Лиги чемпионовREGNUM 01:29
Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.
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«Аякс» – АПОЭЛ, «Црвена Звезда» против «Янг Бойз» и другие пары раунда плей-офф ЛЧ
Sports.ruвчера в 16:59
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Стали известны новые характеристики Xbox следующего поколения
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В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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